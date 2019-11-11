2019-11-11T08:53:09+03:00
Происшествия

Майор полиции устроил пьяное ДТП и отказался от освидетельствования

Теперь его ждет увольнение
Ася ЖУКОВА
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За пьяное ДТП мужчину уволят из полиции. Фото: стоп-кадр 7 канал.За пьяное ДТП мужчину уволят из полиции. Фото: стоп-кадр 7 канал.
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В Красноярске высокопоставленный полицейский устроил пьяную аварию и отказался от медицинского освидетельствования. Теперь он будет уволен, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Как выяснилось, майор МВД на своей иномарке Infinity QX70 врезался в дерево на улице Попова. Позже выяснилось, мужчина нетрезв. К тому же без полиса ОСАГО, его просто не было.

Судя по протоколу, опубликованному в соцсетях, за рулем находился начальник отделения отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отделения полиции по Красноярску Александр Судаев. После нарушения на него составили протоколы. А чуть позже стало известно: в полиции Судаев больше работать не будет.

- Сейчас проводится служебная проверка, - комментируют в краевом главке. - Позиция руководства такова: этот поступок порочит честь и достоинство сотрудника МВД. Сам полицейский будет уволен, а его непосредственное руководство получит взыскание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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