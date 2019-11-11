Майор полиции устроил пьяное ДТП и отказался от освидетельствования
В Красноярске высокопоставленный полицейский устроил пьяную аварию и отказался от медицинского освидетельствования. Теперь он будет уволен, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
Как выяснилось, майор МВД на своей иномарке Infinity QX70 врезался в дерево на улице Попова. Позже выяснилось, мужчина нетрезв. К тому же без полиса ОСАГО, его просто не было.
Судя по протоколу, опубликованному в соцсетях, за рулем находился начальник отделения отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отделения полиции по Красноярску Александр Судаев. После нарушения на него составили протоколы. А чуть позже стало известно: в полиции Судаев больше работать не будет.
- Сейчас проводится служебная проверка, - комментируют в краевом главке. - Позиция руководства такова: этот поступок порочит честь и достоинство сотрудника МВД. Сам полицейский будет уволен, а его непосредственное руководство получит взыскание.
ИСТОЧНИК KP.RU