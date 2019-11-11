В Красноярске девушка показала таксисту нож и… оставила ему свою сумку

СЕГОДНЯ 13:48 2019-11-11T13:48:01+03:00

Что это было, мужчина так и не понял [эксклюзив kp.ru]

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Этот казусный случай произошел в Красноярске 31 октября. О нем «Комсомольской правде» - Красноярск сообщил собственный источник.

40-летний водитель «Хонды» решил подзаработать. И на одной из улиц взял пассажирку, молодую девушку. Все шло, как обычно. Но, когда прибыли на место, улицу Весны, вместо денег девушка показала мужчине нож.

Однако ничего не требовала – ни денег, ни вещей. То есть это был не грабеж. Водитель оцепенел. А пока продолжалась заминка, пассажирка выскочила из иномарки и сбежала. Опомнившись, мужчина начал осматривать салон. И к своему удивлению обнаружил там сумку, принадлежащую девушке.

Даже мысли не было оставить ее себе – позвонил в дежурную часть. Теперь, что это было, разбираются полицейские.

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В Красноярске такси с пассажирами влетело в столб

Камеры уличного наблюдения избавили водителей от споров, кто куда ехал и кто где стоял. Теперь все решает видео. На этот раз камера зафиксировала, как машина такси на полной скорости врезалась в столб на улице Партизана Железняка.

За рулем был 23-летний водитель, в машине – два пассажира, мужчина и женщина. Все трое живы, но получили травмы и попали в больницу. Что стало причиной ДТП пока не сообщается. «Диванные» эксперты предполагают, что водитель уснул во время движения. Либо еще не проснулся, поскольку авария произошла утром. Точная причина станет известна после опросов водителя и пассажиров (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU