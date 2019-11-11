Вместо крон – пеньки. Красноярцы возмутились обрезке деревьев

СЕГОДНЯ 07:33 2019-11-11T07:33:05+03:00

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Было - раскидистые кроны, стало - жалкие пеньки. В Красноярске снова возмутились «варварской» обрезке деревьев. На нее пожаловались участники группы «Наш микрорайон Солнечный». Все произошло у школы № 139, на улице 60 лет Образования СССР, 20, пишут местные жители. И размещают фото. На них вместо больших деревьев – куцые столбики.

- Скоро вообще зелени не будет, - сетует автор.

И не только у школы. Фото: Наш микрорайон Солнечный.

Большинство пост возмущения поддержали. «Зачем так сильно обкорнали деревья?» - недоумевают люди. Впрочем, нашлись и другие мнения:

- Стволы обрастут листвой. Будет красиво. Листья большущие будут. У нас на работе также обрезали, мы тоже ахали, а летом красиво стало.

- Еще по осени во дворе 139-й школы были высажены саженцы новых деревьев. Сама лично приносила елку, иргу и березку.

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Вместо роскошных крон – жалкие «культи», вместо тенистых аллей - куцые столбики. С началом нового сезона обрезки деревьев в Красноярске соцсети наводнили фото. На них – то, что осталось от деревьев, под ними – призывы «отобрать у вредителей «ножницы» (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU