2019-11-10T10:36:14+03:00
Происшествия

Смертельная авария на трассе в Красноярском крае: пассажирский автобус врезался в грузовик

Двое погибли, остальные в больнице [видео]
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
фото с места ДТП группы "ЧП в Красноярске" Вконтакте.фото с места ДТП группы "ЧП в Красноярске" Вконтакте.
Изменить размер текста:

Смертельная авария произошла в ночь с субботы на воскресение, 10 ноября, около полуночи.

На 233 километре автодороги "Р-255 Енисей" водитель микроавтобуса "Toyota Hiace", который ехал из Красноярска в Республику Тыва, врезался в стоящий грузовик. На этом участке дороги идет ремонт, грузовик стоял на красный сигнал, ожидая проезда. Водитель микроавтобуса по каким-то причинам его не заметил и на полном ходу врезался в кузов.

Водитель и сидевший на переднем сидении пассажир микроавтобуса погибли на месте, остальные пассажиры получили травмы, их отвезли в Новоселовскую центральную районную больницу. Сообщается о десяти пострадавших, но по официальной информации следственного комитета их девять.

Один из пострадавших – в тяжелом состоянии, один выписан на амбулаторное лечение, остальные с травмами средней тяжести. Еще трое пассажиров отделались легкими ушибами, они самостоятельно поехали дальше на попутном транспорте.

Вот как комментируют ДТП в социальным сетях: «Не удивлюсь, если на телеге не работали ни габариты, ни стопы», «Если б эти микрики летали "пониже", может быть и обошлось.. Едешь 110, они тебя как стоячего обходят, битком набитые», «… и сверху багажа метра три».

Поскольку в основном в микроавтобусе были жители Тувы, подключились специалисты из республики. Вот что написал на своей страничке в социальных сетях глава Тувы Шолбан Кара-Оол : «Мы направили две бригады санавиации в Красноярский край для оказания экстренной помощи пострадавшим в ДТП. Выехали также министр здравоохранения О.Э.Донгак и его заместитель К.Монгуш с врачом - психологом. Под Новосёловым произошла авария с микроавтобусом, в нем находились пассажиры из Тувы. Есть предварительная информация, что микроавтобус столкнулся с камазом. К сожалению, два человека погибли на месте ДТП. Соболезную родным погибших, тяжело получать такие печальные вести. 9 человек в больнице Новоселова, из них одна женщина в тяжёлом состоянии. Созвонился с губернатором Красноярского края А. В. Усс по взаимодействию. Мои коллеги будут принимать все необходимые меры, чтобы оказать качественную медицинскую помощь пострадавшим. Ответственные ведомства обязаны разобраться в причинах происшествия, нужно усилить контроль пассажирских перевозок».

А в это время следователи начали проверку по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности.

Смертельная авария на трассе в Красноярском крае: пассажирский автобус врезался в грузовик.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Названы даты Красноярской ярмарки книжной культуры 2020 года
Добрая и пушистая: в Красноярске продолжается выставка «ЗООМИР»
В Красноярске начались продажи билетов на спектакль "Хроники Нарнии. Конь и его мальчик"
На пост главы Абакана претендуют 13 кандидатов
Может ли повториться трагедия Нарьян-Мара в Красноярском крае: воспитатели оставили детей без надзора
В Красноярском крае за две недели сгорели 39 автомобилей
Жителя Норильска отправили в колонию за алименты
Житель Красноярского края поставил на поток обман вахтовиков
Что происходит на строительной площадке аквапарка в Красноярске
На юге Красноярского края мать передала родительские права на ребенка другому человеку
Пингвин Немо из красноярского зоопарка отправился в Новосибирск на МРТ
В Туве мать насмерть придавила сына-грудничка
В Енисее на севере Красноярского края морж атаковал теплоход-буксировщик
Упавшие с набережной в Енисей красноярские парень и девушка были любовниками
Красноярцев набирают для работы в полиции
Третий «Макдональдс» открывается в Красноярске
В Красноярске в Пашенном строится долгожданная школа
В Красноярске пройдет акция помощи бездомным животным «Дай лапу, друг!»
Палит по белкам и домашним псам: под Абаканом мужчина ради острых ощущений прострелил голову собаке
ВТБ нарастил портфель привлеченных средств физлиц до 5 трлн рублей
Экс-мэр Красноярска Акбулатов избран ректором СибГУ имени Решетнева
Красноярская мэрия разрешила скачивать на телефон мелодии «Биг-Бена»
СК возбудил уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка в Красноярске
Жителей Красноярского края предупредили о помехах с цифровым вещанием
Под Красноярском на дачах горит гектар травы: на месте работают спасатели
В Красноярске из-за пожара в общежитии эвакуировно 70 человек
Хочет открыть клинику жене. Житель Красноярска разломал фасад 5-этажки, несмотря на протесты собственников
Испытывал галлюцинации. В Туве под суд отправили мужчину, в белой горячке зарубившего двух женщин
В Покровке установили камеру видеофиксации на аварийноопасной зебре