Смертельная авария на трассе в Красноярском крае: пассажирский автобус врезался в грузовик.

Смертельная авария произошла в ночь с субботы на воскресение, 10 ноября, около полуночи.

На 233 километре автодороги "Р-255 Енисей" водитель микроавтобуса "Toyota Hiace", который ехал из Красноярска в Республику Тыва, врезался в стоящий грузовик. На этом участке дороги идет ремонт, грузовик стоял на красный сигнал, ожидая проезда. Водитель микроавтобуса по каким-то причинам его не заметил и на полном ходу врезался в кузов.

Водитель и сидевший на переднем сидении пассажир микроавтобуса погибли на месте, остальные пассажиры получили травмы, их отвезли в Новоселовскую центральную районную больницу. Сообщается о десяти пострадавших, но по официальной информации следственного комитета их девять.

Один из пострадавших – в тяжелом состоянии, один выписан на амбулаторное лечение, остальные с травмами средней тяжести. Еще трое пассажиров отделались легкими ушибами, они самостоятельно поехали дальше на попутном транспорте.

Вот как комментируют ДТП в социальным сетях: «Не удивлюсь, если на телеге не работали ни габариты, ни стопы», «Если б эти микрики летали "пониже", может быть и обошлось.. Едешь 110, они тебя как стоячего обходят, битком набитые», «… и сверху багажа метра три».

Поскольку в основном в микроавтобусе были жители Тувы, подключились специалисты из республики. Вот что написал на своей страничке в социальных сетях глава Тувы Шолбан Кара-Оол : «Мы направили две бригады санавиации в Красноярский край для оказания экстренной помощи пострадавшим в ДТП. Выехали также министр здравоохранения О.Э.Донгак и его заместитель К.Монгуш с врачом - психологом. Под Новосёловым произошла авария с микроавтобусом, в нем находились пассажиры из Тувы. Есть предварительная информация, что микроавтобус столкнулся с камазом. К сожалению, два человека погибли на месте ДТП. Соболезную родным погибших, тяжело получать такие печальные вести. 9 человек в больнице Новоселова, из них одна женщина в тяжёлом состоянии. Созвонился с губернатором Красноярского края А. В. Усс по взаимодействию. Мои коллеги будут принимать все необходимые меры, чтобы оказать качественную медицинскую помощь пострадавшим. Ответственные ведомства обязаны разобраться в причинах происшествия, нужно усилить контроль пассажирских перевозок».

А в это время следователи начали проверку по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности.