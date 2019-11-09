2019-11-09T09:35:59+03:00
Происшествия

Упавшие с набережной в Енисей красноярские парень и девушка были любовниками

У обоих есть супруги и дети
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Упавшие в набережной в Енисей красноярские парень и девушка были любовникамиУпавшие в набережной в Енисей красноярские парень и девушка были любовникамиФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярские спасатели продолжают поиски парня и девушки, которые упали в Енисей. Напомним, ЧП произошло 7 ноября на набережной на Дубровинского, 1и, в районе «Синема-парка». Накануне была исследована акватория до самого моста «777», однако никого не нашли. Судьба пары до сих пор неизвестна.

Удалось выяснить некоторые подробности в отношении молодых людей. Сотрудники кинотеатра рассказали «ТВК Красноярск», что они были на ночном сеансе, затем отправились гулять по набережной. Сели на лавку и обнимались, после чего парень на руках перенес подругу на перила, которые ограждают от воды. Когда стали целоваться, она потеряла равновесие и упала вниз. Молодой человек разделся – и прыгнул следом, спасать.

В одежде и сумочке охранники ТЦ «Галерея Енисей» нашли документы, из которых стало известно, что у девушки есть муж и дочь, а у молодого человека – жена и двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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