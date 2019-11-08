Ищут обоих. Красноярец прыгнул в Енисей, чтобы спасти упавшую девушку

СЕГОДНЯ 05:36 2019-11-08T05:36:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске спасатели прочесывали берег Енисея в поисках девушки и парня, которые оказались в ледяной воде. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в КГКУ «Спасатель», случилось все накануне вечером. Молодые люди гуляли по набережной на Дубровинского, в районе Синема-парка. В какой-то момент девушка (по неизвестным причинам) упала в реку с перил набережной. Парень сиганул за ней.

- По сообщению диспетчера службы 112, в районе сети кинотеатров Синема-парк в акваторию Енисея с перил набережной упала девушка, за ней прыгнул парень - спасать. В ходе проведения выезда обследована акватория Енисея вдоль причальной стенки до Вантового моста и основное русло Енисея до Октябрьского моста, - рассказали спасатели.

Покамолодых людей найти не удалось. Не исключено, что они выбрались сами. Но в таком случае об этом необходимо сообщить.

ИСТОЧНИК KP.RU