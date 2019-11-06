2019-11-06T12:40:55+03:00
Происшествия

В жестком лобовом ДТП в Красноярском крае пострадал маленький ребенок и трое взрослых

Все произошло в Шарыповском районе [фото]
Ася ЖУКОВА
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В жестком лобовом ДТП в Красноярском крае пострадал маленький ребенок и трое взрослых. Фото: пресс-служба УГИБДД МВД России по Красноярскому краю.В жестком лобовом ДТП в Красноярском крае пострадал маленький ребенок и трое взрослых. Фото: пресс-служба УГИБДД МВД России по Красноярскому краю.
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Утром 6 ноября в Шарыповском районе Красноярского края случилась серьезная авария, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону. Пострадали четверо: малыш, которому не исполнилось и двух лет, а также трое взрослых.

По данным сотрудников ГИБДД, все произошло на 6-м километре дороги Шарыпово – Дубинино. Здесь лоб в лоб столкнулись две иномарки. 42-летняя женщина за рулем «Хендай» не справившись с управлением, выехала на встречную полосу. В тот момент на ней находился автомобиль «Митсубиси». От удара он съехал в кювет.

От удара автомобиль съехал в кювет. Фото: пресс-служба УГИБДД МВД России по Красноярскому краю.

От удара автомобиль съехал в кювет. Фото: пресс-служба УГИБДД МВД России по Красноярскому краю.

Машины помяло. Женщину-водителя «Хендая» и малыша (он находился в детском автокресле) отправили в больницу. Двум пассажирам «Митсубиси» оказали разовую помощь.

На месте работали сотрудники следственно-оперативной группы полиции. Инспекторы ДПС регулировали движение на отрезке дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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