СЕГОДНЯ 12:40 2019-11-06T12:40:55+03:00

В жестком лобовом ДТП в Красноярском крае пострадал маленький ребенок и трое взрослых. Фото: пресс-служба УГИБДД МВД России по Красноярскому краю.

Изменить размер текста: A A

Утром 6 ноября в Шарыповском районе Красноярского края случилась серьезная авария, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону. Пострадали четверо: малыш, которому не исполнилось и двух лет, а также трое взрослых.

По данным сотрудников ГИБДД, все произошло на 6-м километре дороги Шарыпово – Дубинино. Здесь лоб в лоб столкнулись две иномарки. 42-летняя женщина за рулем «Хендай» не справившись с управлением, выехала на встречную полосу. В тот момент на ней находился автомобиль «Митсубиси». От удара он съехал в кювет.

От удара автомобиль съехал в кювет. Фото: пресс-служба УГИБДД МВД России по Красноярскому краю.

Машины помяло. Женщину-водителя «Хендая» и малыша (он находился в детском автокресле) отправили в больницу. Двум пассажирам «Митсубиси» оказали разовую помощь.

На месте работали сотрудники следственно-оперативной группы полиции. Инспекторы ДПС регулировали движение на отрезке дороги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это не наезд, это напрыг!»: ребенок бросился под машину в Красноярске

На улице Железнодорожников,19 в Красноярске произошло ДТП: под колеса иномарки выбежал ребенок. Видео случившегося опубликовали в паблике ЧП – Красноярск. На кадрах видно: мальчик вместе с родителями выходит из дверей магазина. Младшего ребенка мать несет на руках. А старший в какой-то момент вырывается вперед, выскакивает на проезжую часть и попадает под машину (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU