«Это не наезд, это напрыг!»: ребенок бросился под машину в Красноярске

СЕГОДНЯ 12:00 2019-11-03T12:00:52+03:00

Изменить размер текста: A A

На улице Железнодорожников,19 в Красноярске произошло ДТП: под колеса иномарки выбежал ребенок. Видео случившегося опубликовали в паблике ЧП – Красноярск. На кадрах видно: мальчик вместе с родителями выходит из дверей магазина. Младшего ребенка мать несет на руках. А старший в какой-то момент вырывается вперед, выскакивает на проезжую часть и попадает под машину.

От удара ребенок упал на асфальт, повредил ногу. Но, вероятнее всего, травма оказалась незначительной. Мальчик тут же поднимается, хотя и прихрамывает.

Ребенок попал под колеса на Железнодорожников,19 в Красноярске . Видео: ЧП - Красноярск

В соцсетях спорят, кто виноват в аварии. Большинство критикует родителей, оставивших сына без присмотра, пусть совсем ненадолго:

- За ребенком глаз да глаз нужен! Это же не наезд, это напрыг.

Впрочем, есть и другие мнения:

- А водитель куда так летел? Там же дорога – прямо у магазина. Пешеход может появиться в любой момент!

Сейчас проверку ДТП проводят дорожные инспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU