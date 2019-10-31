Новое световое шоу покажут красноярцам в День народного единства
В честь Дня народного единства 4 ноября красноярцам покажут новое уникальное световое шоу у вантового (Виноградовского) моста на Стрелке. Об этом сообщили в официальном паблике мэрии в соцсетях.
Итак, шоу под названием «Сердце Сибири» начнется ровно в восемь вечера. Но приходить лучше на полчаса раньше. В половине восьмого ведущий раскроет все секреты шоу.
А пока отметим: светомузыкальное шоу - результат совместной работы мэрии, специалистов из Красноярска и Москвы, а также АО «Сибирская угольная энергетическая компания». Над проектом трудились лучшие специалисты из России, Китая, США и Италии.
После выступления ведущего включат государственный гимн России. Под его звуки мост окрасится в цвета нашего флага. И все начнется!
КОНКРЕТНО
Продолжительность представления - 8,5 минут. После первого показа шоу будут повторять еще несколько раз в течение 40 минут.
Его лучше всего наблюдать:
- с набережной у вантового моста;
- с Площади Мира у здания филармонии;
- со смотровой площадки в районе медицинского университета (но музыки здесь слышно не будет).
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ИСТОЧНИК KP.RU