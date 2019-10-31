СЕГОДНЯ 12:42 2019-10-31T12:42:37+03:00

Новое световое шоу покажут красноярцам в День народного единства. Фото: Мария ЛЕНЦ

Рассказываем, где лучше всего его смотреть

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В честь Дня народного единства 4 ноября красноярцам покажут новое уникальное световое шоу у вантового (Виноградовского) моста на Стрелке. Об этом сообщили в официальном паблике мэрии в соцсетях.

Итак, шоу под названием «Сердце Сибири» начнется ровно в восемь вечера. Но приходить лучше на полчаса раньше. В половине восьмого ведущий раскроет все секреты шоу.

А пока отметим: светомузыкальное шоу - результат совместной работы мэрии, специалистов из Красноярска и Москвы, а также АО «Сибирская угольная энергетическая компания». Над проектом трудились лучшие специалисты из России, Китая, США и Италии.

После выступления ведущего включат государственный гимн России. Под его звуки мост окрасится в цвета нашего флага. И все начнется!

КОНКРЕТНО

Продолжительность представления - 8,5 минут. После первого показа шоу будут повторять еще несколько раз в течение 40 минут.

Его лучше всего наблюдать:

- с набережной у вантового моста;

- с Площади Мира у здания филармонии;

- со смотровой площадки в районе медицинского университета (но музыки здесь слышно не будет).

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ИСТОЧНИК KP.RU