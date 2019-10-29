2019-10-29T08:15:06+03:00
Досуг

День народного единства 1 ноября 2019 года в Красноярске: полная программа праздника

Для нашего многонационального региона такой праздник – естественное продолжение традиций взаимного уважения народов, когда-то пришедших на берега Енисея. Представляем программу Дня народного единства в Красноярске
Татьяна РЯБИНИНА
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День народного единства в КрасноярскеДень народного единства в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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Традиции Дня народного единства только создаются на наших глазах и с нашим участием, ведь это совсем новый праздник для России, его отмечают с 2005 года народными гуляниями с концертами, спортивными играми, ярмарками, угощеньем. В Красноярске готова четырехчасовая программа на Театральной площади. Но обо всем по порядку. Представляем полную программу Дня народного единства-2019 в Красноярске.

Концерты

В 12.30 начнется театрализованное представление-пролог и торжественное открытие праздника, после чего все гости праздника смогут стать участниками уже традиционного танцевального флешмоба «Сибирский хоровод» под национальные мотивы.

В культурную программу войдут выступления творческих коллективов чувашской, украинской, армянской, татарской, азербайджанской, польской и других национально-культурных автономий Красноярского края: народный танцевальный ансамбль «Армения», ансамбль украинской песни «Барвинок», народный танцевальный ансамбль «Одлар Юрду» и другие известные в городе и крае творческие коллективы.

Выставки

Гости праздника увидят более 40 экспонатов: национальные костюмы, головные уборы и музыкальные инструменты народов, проживающих на территории Красноярского края.

Угощения

Согреться и попробовать разнообразные чайные напитки можно будет в «Чайной». В меню китайские, татарские, азербайджанские, армянские, тувинские, русские чаи.

Локации

Часть площади превратится в северное стойбище коренных народов Сибири с чумом, собаками, национальными костюмами, с уникальной вышивкой и украшениями.

В шатре «Страна ремесел» - большая выставка-продажа этносувениров, предметов декоративно-прикладного творчества, мастер-классы.

На фестивале живой истории пройдут показательные выступления реконструкторов и участников исторических клубов Красноярска. Они привезут на праздник выставку костюмов и макетов оружия разных столетий, копию казачьего струга в натуральную величину.

На площадке «Енисейские казаки» пройдут казачьи игры, здесь же в походной кухне приготовят угощение: кашу и чай.

В шатре «Мульти-Россия» малышам покажут мультики из коллекции «Гора самоцветов».

Парк флоры и фауны «Роев ручей» привезет на праздник контактный зоопарк.

КОНКРЕТНО

Когда: 4 ноября с 12.00 до 16.00

Где: Театральная площадь

Где ограничат движение транспорта: с 21.00 3 ноября до 18.00 4 ноября ограничат проезд по ул. Бограда на отрезке от ул. Вейнбаума до ул. Перенсона. В эти же сроки будет перекрыт участок проезда от ул. Перенсона до здания № 94 по ул. Урицкого.

С утра 3 ноября до 18.00 4 ноября в районе Театральной площади будут запрещены остановка и стоянка.

НАША СПРАВКА

Национальный состав Красноярского края отличается чрезвычайной пестротой, большим разнообразием и переменами, которые продолжаются и по сей день.

До прихода русских в Приенисейской Сибири проживали коренные северные народы, и в составе первых казачьих отрядов сюда пришли выходцы из России, Польши, Литвы.

В XIX веке к ним добавились ссыльные: поляки, немцы, евреи, народы Балтии. Со строительством Транссибирской железной дороги и началом столыпинской аграрной реформы в Енисейскую губернию хлынул огромный поток переселенцев, в том числе много белорусов, украинцев, татар, поляков, эстонцев, чувашей, латышей и латгальцев. Во время Первой и Второй мировых войн наш регион принял много беженцев из прифронтовых районов, многие из которых потом остались здесь.

В 1970–1980-е гг. в крае появляются выходцы из Средней Азии и Кавказа, и с тех пор их количество растет.

Перепись населения 2002 года выявила интересную особенность: национальностей, проживающих на территории края, стало еще больше! В списке представители 19 народов, которых раньше в Красноярском крае не было. Среди них арабы, шведы, американцы.

И еще один факт: в Красноярском крае 132 национальных селения, татарские, украинские, эстонские – всего по 21 национальностям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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