СЕГОДНЯ 14:09 2019-10-23T15:49:04+03:00

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В Красноярске задержан чиновник из администрации Ленинского района. Начальник отдела недвижимости и земельных отношений Виталий Иванов попался на взятке в размере 150 тысяч рублей. Силовики проводят обыск в его кабинете и изымают документы, сообщает Newslab со ссылкой на информированный источник. О скандалах с участием этого чиновника не раз сообщалось. Например, в августе прошлого года на его грубость жаловались продавцы павильонов в Черемушках.

В краевой полиции эту информацию подтвердили. Предварительно известно, что задержали Иванова по делу Тюриной. Напомним, что заместитель руководителя департамента муниципального имущества Ирина Тюрина была задержана также с поличным в воскресенье 6 октября при получении крупной взятки от предпринимателя, который хотел заполучить в аренду приглянувшуюся ему площадь.

В управлении ФСБ России по Красноярскому краю тогда говорили, что в администрации Красноярска действует целая преступная группа, которая занимается незаконными сделками с объектами муниципального недвижимого имущества. По данным УФСБ России по краю, речь идет о целой преступной группе.

ИСТОЧНИК KP.RU