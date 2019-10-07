В Управлении ФСБ по краю прокомментировали обвинение против чиновницы красноярской мэрии

В Управлении ФСБ по краю прокомментировали обвинение сотрудники красноярской мэрии в получении крупной взятки. Напомним, заместителя руководителя департамента муниципального имущества Ирину Тюрину задержали накануне, в воскресенье, 6 октября. С поличным – при получении крупной взятки.

- Сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю пресечена деятельность преступной группы, состоящей из числа должностных лиц администрации Красноярска и представителей оценочных компаний, наносящих ущерб муниципальному бюджету путем совершения незаконных сделок с объектами муниципального недвижимого имущества. Одним из организаторов данного сообщества являлась заместитель руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска, - сообщает представитель Федеральной службы безопасности.

За Ириной Тюриной и остальными участниками группы, как оказалось, следили давно. Последним эпизодом в работе коррупционеров стало получение ими взятки в размере 450 тысяч рублей от местного предпринимателя. Его бизнес связан с общественным питанием. И когда он обратился в мэрию, чтобы получить в аренду недвижимость, ему стали намеренно чинить препятствия. И дали понять: разрешение он получит только за отдельную плату.

Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю по материалам УФСБ возбудило уголовное дело. В скором времени ФСБ передаст следователям материалы по другим эпизодам.

Важно: граждане, которые располагают информацией о противоправной деятельности чиновников, вымогавших взятки, а также пострадавшие от их действий, могут обратиться в УФСБ по телефону (391) 299-03-20.