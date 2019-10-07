2019-10-07T15:07:40+03:00
Происшествия

В Управлении ФСБ по краю прокомментировали обвинение против чиновницы красноярской мэрии

Силовики долгое время вели наблюдение за ней
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Управлении ФСБ по краю прокомментировали обвинение против чиновницы красноярской мэрииВ Управлении ФСБ по краю прокомментировали обвинение против чиновницы красноярской мэрииФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Управлении ФСБ по краю прокомментировали обвинение сотрудники красноярской мэрии в получении крупной взятки. Напомним, заместителя руководителя департамента муниципального имущества Ирину Тюрину задержали накануне, в воскресенье, 6 октября. С поличным – при получении крупной взятки.

- Сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю пресечена деятельность преступной группы, состоящей из числа должностных лиц администрации Красноярска и представителей оценочных компаний, наносящих ущерб муниципальному бюджету путем совершения незаконных сделок с объектами муниципального недвижимого имущества. Одним из организаторов данного сообщества являлась заместитель руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска, - сообщает представитель Федеральной службы безопасности.

За Ириной Тюриной и остальными участниками группы, как оказалось, следили давно. Последним эпизодом в работе коррупционеров стало получение ими взятки в размере 450 тысяч рублей от местного предпринимателя. Его бизнес связан с общественным питанием. И когда он обратился в мэрию, чтобы получить в аренду недвижимость, ему стали намеренно чинить препятствия. И дали понять: разрешение он получит только за отдельную плату.

Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю по материалам УФСБ возбудило уголовное дело. В скором времени ФСБ передаст следователям материалы по другим эпизодам.

Важно: граждане, которые располагают информацией о противоправной деятельности чиновников, вымогавших взятки, а также пострадавшие от их действий, могут обратиться в УФСБ по телефону (391) 299-03-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Никому ничего не рассказываете. Он - черт»: главный защитник Михаила Хачатуряна знал, как дядя издевается над тремя дочками
«Комсомолка» публикует переписку, которая полностью опровергает показания, которые племянник убитого дал следствию [эксклюзив kp.ru, фото]
Психиатр о нападении на полковника СК: У нас никто не имеет право контролировать психбольного, пока не произойдет что-то ужасное
Специалист рассказал "КП", почему психически нездоровые люди могут годами скрываться от контролирующих органов и свободно перемещаться по стране
«Мажор на BMW два часа убегал от патрульных по дворам»: В Москве задержали сына топ-менеджера известной компании
Машину 25-летнего Алана Ибрагимова заблокировали на Беломорской улице - чтобы достать парня и его приятеля, полицейским пришлось разбить окно [видео]
Новости 24
Антимонопольщики проверят, почему резко выросли цены на авиабилеты из Москвы в Красноярск
В Красноярске на территории заповедника «Столбы» произошло ДТП
В Красноярском крае на 12-летнего ребенка упали футбольные ворота
«Русский Уголь» на 8% увеличил добычу каменного угля в Красноярском крае и на 9% - в Хакасии
В Красноярске инспектор ПДН попал под машину, догоняя малолетнего нарушителя
В Красноярске вандалы вновь разгромили парк «Кировский»
Лучший преподаватель ОБЖ Красноярского края работает в Иланском
В Красноярске нашли самую глубокую дорожную колею в России
В Красноярском крае на рыбака завели уголовное дело за подделку документа
В Красноярске два медведя подрались на автобусной остановке
В Красноярске авиакомпанию оштрафовали за нарушение режима труда и отдыха
В Красноярске после ремонта открылся родильный дом 20-й больницы
В Красноярске на правобережье из-за аварии экстренно отключили холодную воду
В Красноярске из БСМП ушел пациент и пропал