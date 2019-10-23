2019-10-23T11:21:20+03:00
Общество

По решению губернатора Красноярского края рост тарифов на капремонт будет снижен в два раза

С 14 до 7 процентов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Рост тарифов на капремонт будет снижен в два разаРост тарифов на капремонт будет снижен в два разаФото: Мария ЛЕНЦ
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Губернатор края Александр Усс поручил правительству пересмотреть ранее принятое решение о повышении с 1 января 2020 года взноса жителей многоквартирных домов на капитальный ремонт. Рост тарифов должен составить не 14%, как было запланировано изначально, а 7%, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.

Напомним, о повышении тарифов стало известно 11 октября, соответствующий документ подписал министр финансов края Владимир Бахарь. В министерстве пояснили, что в планах на предстоящий год большой объем дорогостоящих ремонтных работ, в частности замена лифтов.

Такое решение активно обсуждали региональные политики и аналитики, они опирались на данные, что на счету Фанда капремонта сейчас скопилось около 10 миллиардов неосвоенных рублей. Теперь по решению главы края документ будет скорректирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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