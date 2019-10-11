2019-10-11T15:44:59+03:00
Общество

В Красноярском крае с нового года повысят тарифы на капремонт

Приказ уже подписан министром финансов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае с нового года повысят тарифы на капремонтВ Красноярском крае с нового года повысят тарифы на капремонтФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае повысят тарифы на капитальный ремонт в многоквартирных домах. Произойдет это с 1 января 2020 года. Коэффициент повышения – 14,2 %. Соответствующий документ подписал министр финансов края Владимир Бахарь. Можно посчитать, во сколько это выльется жителям края. Сейчас жители региона платят по 7 рублей 80 копеек за квадратный метр. Так, в Красноярске в 2020 году плата за 1 квадратный метр в домах без лифтов составит 8 рублей 57 копеек, а с лифтами – 8 рублей 91 копейка. В 2021 году – 8,91 и 9,27 рублей соответственно. А в 2022 году – 9,27 и 9,64 рубля, - сообщает ТВК-Красноярск.

Однако такое решение у многих региональных политиков и аналитиков вызывает сомнение. В Красноярск год за годом программа капремонта проваливается. 3-летний план выполнен только на 40 %. На счету Фонда капремонта скопилось почти 10 миллиардов рублей.

- На месте акционеров банка, где Фонд капремонта депонирует взносы граждан, я бы каждый вечер открывал по бутылочке «Шабли» за здоровье и долгие годы всех, кто к капремонту имеет хоть малейшее отношение, – прокомментировал на своей странице в соцсети Роман Казаков, председатель общественного движения «Народный контроль в ЖКХ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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