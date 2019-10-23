2019-10-23T06:41:51+03:00
Общество

В Абакане назначили предварительную дату выборов нового мэра

На пост градоначальника прочат нескольких кандидатов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Абакане назначили предварительную дату выборов нового мэраВ Абакане назначили предварительную дату выборов нового мэраФото: Мария ЛЕНЦ
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В столице Хакасии Абакане назначили предварительную дату выборов нового мэра, который заменит на посту трагически ушедшего предшественника. Напомним, что 14 октября Николай Булакин не справился с управлением своего автомобиля, съехал с дороги и врезался в дерево, это произошло на объездной дороге Минусинска.

Внеочередное заседание городского Совета Абакана состоялось накануне, 22 октября, на повестке дня – дата досрочных выборов главы города. Поступило предложение назначить их на 22 декабря. Это сокращенный срок, но законодательство позволяет. В пятницу 25 октября станет известно, утвердят ли городские депутаты эту дату.

Председатель Горсовета Альберт Тупикин пояснил, что нужно прислушаться к мнению жителей города, которые хотели сохранить устойчивость и целостность существующей муниципальной власти. На пост градоначальника прочат нескольких кандидатов, как от партий, так и самовыдвиженцев. В частности, из команды Николая Булакина, который руководил городом с 1994 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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