2019-10-22T14:59:17+03:00
Происшествия

Судебная экспертиза признала вменяемым экс-депутата красноярского Горсовета Аркадия Волкова

Он по-прежнему находится в СИЗО
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Судебная экспертиза признала вменяемым экс-депутата красноярского Горсовета Аркадия ВолковаСудебная экспертиза признала вменяемым экс-депутата красноярского Горсовета Аркадия ВолковаФото: Мария ЛЕНЦ
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Судебная экспертиза признала вменяемым бывшего депутата красноярского Горсовета Аркадия Волкова. Результаты судебной экспертизы своего психического здоровья он направил в редакцию «ТВК Красноярск». Заключение подписал судебно-психиатрический эксперт высшей категории Родичев.

В нем говорится: «Психическое состояние Волкова Аркадия Сергеевича в период предварительного расследования и судебного разбирательства судом первой инстанции, не имело психопатологической симптоматики (клинической картины), какого-либо психического заболевания (расстройства). Выявленные особенности психики не препятствуют назначению ему наказания. В принудительных мерах медицинского характера он не нуждается».

Напомним, что Волкова приговорили к 7 годам колонии строго режима за мошенничество в отношении двух компаний, которых он заставил платить за свою благотворительность. Суд состоялся в мае этого года. Однако до сих пор идет апелляция в краевом суде. На одном из заседаний в краевом суде выяснилось, что экс-депутат может страдать серьезным расстройством психики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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