Губернатор Красноярского края навестил пострадавших от порыва дамбы рабочих в краевой больнице
Губернатор Красноярского края Александр Усс побывал в краевой больнице и навестил пострадавших от порыва дамбы рабочих. Напомним, что все они были доставлены в медицинское учреждение врачами санитарной авиации. В настоящее время таких пациентов восемь.
- Их состояние удовлетворительное, угрозы для жизни нет. Надеюсь, что уже через пару дней мы начнем выписывать первых пациентов. Все необходимые действия по диагностике и психологическому сопровождению сейчас выполняются, − сообщил главный врач Красноярской краевой больницы Егор Корчагин.
Александр Усс поинтересовался, какая помощь, помимо медицинской, необходима. Многие пациенты попросили оказать содействие в восстановлении утерянных при прорыве дамбы документов.
- Все документы будут восстановлены, это и паспорта, и водительские удостоверения. Такая работа уже ведется. В ближайшие дни, как раз к вашей выписке из больницы, документы будут готовы. Я желаю вам скорейшего выздоровления и как можно скорее оказаться дома, в кругу родных и близких людей, − сказал Александр Усс.
ИСТОЧНИК KP.RU