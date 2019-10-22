Губернатор Красноярского края навестил пострадавших от порыва дамбы рабочих в краевой больнице

СЕГОДНЯ 14:19 2019-10-22T14:19:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Красноярского края Александр Усс побывал в краевой больнице и навестил пострадавших от порыва дамбы рабочих. Напомним, что все они были доставлены в медицинское учреждение врачами санитарной авиации. В настоящее время таких пациентов восемь.

- Их состояние удовлетворительное, угрозы для жизни нет. Надеюсь, что уже через пару дней мы начнем выписывать первых пациентов. Все необходимые действия по диагностике и психологическому сопровождению сейчас выполняются, − сообщил главный врач Красноярской краевой больницы Егор Корчагин.

Александр Усс поинтересовался, какая помощь, помимо медицинской, необходима. Многие пациенты попросили оказать содействие в восстановлении утерянных при прорыве дамбы документов.

- Все документы будут восстановлены, это и паспорта, и водительские удостоверения. Такая работа уже ведется. В ближайшие дни, как раз к вашей выписке из больницы, документы будут готовы. Я желаю вам скорейшего выздоровления и как можно скорее оказаться дома, в кругу родных и близких людей, − сказал Александр Усс.

ИСТОЧНИК KP.RU