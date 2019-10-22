В Красноярске устранили порыв трубопровода, из-за которого пострадал автомобиль

СЕГОДНЯ 13:51 2019-10-22T13:51:46+03:00

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В Красноярске устранили порыв трубопровода на улице Волгоградской. Напомним, ЧП случилось ночью, из-за аварии грунт просел и в образовавшуюся яму провалился припаркованный автомобиль. Никто не пострадал. На место оперативно для проведения аварийно-восстановительных работ выехала бригада.

- Завершены сварочные работы на теплосети. Теплоснабжение восстановлено в полном объеме. Горячее водоснабжение по этому микрорайону с временной схемы переведено на постоянную. Движение автотранспорта по улице Волгоградской открыто. Работы по восстановлению территории продолжаются, место проведения работ огорожено, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе СГК.

Добавим, что под отключение попали 26 многоэтажных жилых домов, однако они почти не почувствовали это – их перевели на временную схему теплоснабжения. Если стояки батарей в домах, которые попадали под временное отключение, остаются холодными, скорее всего, это связано с образованием воздушных пробок. Необходимо обратиться в свою управляющую компанию.

С владельцем автомобиля решают вопрос о компенсации ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU