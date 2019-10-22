2019-10-22T06:19:05+03:00
Происшествия

В Красноярске прорвало теплотрассу и иномарка целиком провалилась в яму

Коммунальщики пообещали: без тепла жители 26 домов, попавших в зону отключения, не останутся
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На Мичурина машина провалилась под асфальт. Фото: "ЧП Красноярск"На Мичурина машина провалилась под асфальт. Фото: "ЧП Красноярск"
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В Красноярске этой ночью произошла коммунальная авария. Около 3 часов ночи недалеко от перекрестка улиц Волгоградская и Мичурина произошел порыв трубы горячего водоснабжения. В результате образовался большой проем. На этом месте владельцы автомобилей устроили стихийную парковку и вот результат: одна машина провалилась в яму полностью. Еще две удалось вытащить и отогнать в сторону. По предварительным данным, никто не пострадал.

- На этом месте постепенно просел грунт, образовалась пустота и машина, которая была припаркована на брусчатке, провалилась вниз, - рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск представитель компании СГК Ольга Леонова. – В настоящий момент наши рабочие извлекают машину. Затем можно будет приступить к обследованию и ремонту трубопровода. Причину повреждения мы сможем выяснить, когда проведем экспертизу данного участка. Летом во время подготовки к зиме труба испытания прошла и есть заключение, что она может эксплуатироваться до 2023 года. Но существует ряд факторов, которые могут привести к таким последствиям.

В компании отметили, что 26 многоэтажных жилых домов, которые попали под аварийное отключение, уже переключены на временную схему теплоснабжения. Параметры там немного снижены, но без тепла горожане не останутся.

И сообщение от ГИБДД города: на месте аварии работает экипаж ДПС. В настоящий момент движение по улице Волгоградской от Измайлова до Мичурина перекрыто. Объезд данного участка организован через Московскую и Измайлова.

Еще две машины удалось вытащить и отогнать в сторону. Фото: "ЧП Красноярск"

Еще две машины удалось вытащить и отогнать в сторону. Фото: "ЧП Красноярск"

ИСТОЧНИК KP.RU

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