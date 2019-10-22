В Красноярске впервые состоится конкурс вокалистов имени Дмитрия Хворостовского

СЕГОДНЯ 06:34 2019-10-22T07:49:07+03:00

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В этом году впервые в нашем городе прошел Фестиваль Дмитрия Хворостовского. Планка задана высокая: приехали мировые звезды оперной сцены, которые выступали с ним на одной сцене.

Уже на открытии было заявлено: Фестивалю быть, он станет новой музыкальной традицией Красноярска.

Теперь его частью станет конкурс молодых оперных певцов.

"Решено, что конкурс будет проходить раз в два года. И можно не сомневаться, имя Дмитрия Хворостовского привлечёт многих молодых талантливых вокалистов, поможет им проложить дорогу к вершинам оперного искусства, добиться мирового признания", - сказал министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

Участниками конкурса станут молодые исполнители со всего мира в возрасте от 18 до 33 лет. Отбор участников будет идти не только в Красноярске, но и в культурных столицах мира – Москве, Санкт-Петербурге, Вене, Лондоне, Нью-Йорке.

Свое согласие стать председателем жюри конкурса уже дала художественный руководитель театра "Метрополь-гранд Опера" Дайана Золя из США. Участие в составе жюри подтвердили кастинг-директор оперы Государственного академический Большого театра России Ольга Капанина и оперный певец Сергей Лейферкус.

Напомним, Фестиваль Дмитрия Хворостовского проходит в Красноярске с 16 по 26 октября, полная программа здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU