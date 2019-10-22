На Фестивале Дмитрия Хворостовского прозвучит «Отчалившая Русь»

СЕГОДНЯ 04:31 2019-10-22T04:33:47+03:00

За этот цикл он посмертно был номинирован на музыкальную премию «Грэмми»

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Поэма для голоса и фортепиано Георгия Свиридова «Отчалившая Русь» на стихи Сергея Есенина стала последним альбомом Дмитрия Хворостовского. Именно за эту работу он был посмертно номинирован на музыкальную премию «Грэмми».

Уже зная о своей болезни, Хворостовский захотел записать поэму Свиридова и попросил композитора Евгения Стецюка сделать ее оркестровку. Запись состоялась летом 2016 года.

Символично, что четверть века назад сотрудничество Хворостовского с композитором началось именно с поэмы «Отчалившая Русь» – тогда еще в первоначальной редакции для голоса и фортепиано. Причем, впервые Хворостовский исполнил ее с пианистом Михаилом Аркадьевым в Лос-Анджелесе. После заключительных аккордов американцы встали…

В 1994-1995 годах с «Отчалившей Русью» Хворостовский с Аркадьевым объехали полмира. Поэма звучала в Вене, Гамбурге, дважды Лондоне, Торонто, Кельне, Осло, Глазго, Лионе, Базеле, Париже, Мюнхене, Кардиффе. Исполнение «Отчалившей Руси» Дмитрием Хворостовским можно назвать одним из лучших за более чем 30 лет исполнения свиридовской «поэмы в двенадцати песнях».

«Этот цикл я как-то давно исполнял и гостил с ним практически на всех континентах, имея стоячие овации даже в самых отдаленных уголках мира. Тогда «Русь» стала гимном, песней о нас, о нашей жизни, о поэзии, о природе, о будущем, о прошлом», – говорил Дмитрий Хворостовский в одном из интервью об этом произведении.

На Фестивале «Отчалившая Русь» прозвучит сегодня, 22 октября, в исполнении солистки Михайловского театра, всемирно известной оперной певицы Юлии Герцевой. За рубежом её часто называют русской жемчужиной.

Соло на фортепиано исполнит российско-немецкий пианист-виртуоз Лев Винокур, выступающий в лучших залах мира.

Напомним, у Красноярского театра оперы и балета есть своя версия концерта «Русь отчалившая».

Премьера вокального цикла из двенадцати песен на музыку Г. Свиридова на стихи Сергея Есенина впервые прозвучала 14 июня 2018 года в исполнении одного из лучших оперных певцов современности Владимира Байкова в сопровождении Красноярского филармонического русского оркестра имени А.Ю. Бардина. Она была посвящена памяти Дмитрия Хворостовского.

Полная программа фестиваля Дмитрия Хворостовского здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU