Фестиваль Дмитрия Хворостовский продолжит премьера театра оперы и балета «Хворостовский. Возвращение домой»

СЕГОДНЯ 06:48 2019-10-18T06:48:25+03:00

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Поставил спектакль художественный руководитель красноярского театра Сергей Бобров. Музыку к произведению в жанре light opera написал современный композитор, лауреат национальной театральной премии «Золотая Маска» Алексей Сюмак, автор либретто – писатель, поэт Дмитрий Макаров, известный красноярцам по своей работе над оперой «Ермак».

Каждая сцена повествует о разных этапах из жизни певца. Причем, часть зрителей находится в центре поворотного круга сцены, и с каждым новым поворотом становятся участниками биографических событий.

Один поворот – дебют Дмитрия в Красноярске в 1983 году. Другой – занятие в классе у педагога Екатерины Константиновны Иофель. Первый большой успех на международном конкурсе вокалистов в Кардиффе. Совместное выступление Дмитрия и Флоранс Илли в опере «Дон Жуан» в Женеве. Работа певца с композитором Георгием Свиридовым над циклом на стихи Блока…

В постановке участвуют солисты театра Севастьян Мартынюк и Павел Анциферов, которые имели честь выступать на одной сцене с Дмитрием Александровичем во время его последнего концерта в Красноярске 2 июня 2017 года.

Второй премьерный показ состоится 1 ноября, не пропустите! На сайте театра осталось 125 билетов.

Полная программа всех событий Фестиваля Дмитрия Хворостовского здесь

ИСТОЧНИК KP.RU