2019-10-17T18:13:02+03:00
Происшествия

В Красноярске продолжается суд над экс-министром Еленой Вавиловой

По делу проходит 138 свидетелей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Суд над Еленой Вавиловой проходит в Центральном судеСуд над Еленой Вавиловой проходит в Центральном судеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Центральном суде Красноярска продолжается слушание уголовного дело бывшего министра природных ресурсов и экологии региона Елены Вавиловой. Ее обвиняют превышении должностных полномочий. Она незаконно выделила дочернему краевому предприятию «Красноярсклес» 450 гектаров леса, стоимость сделки составила всего 3,5 миллиона рублей. Случилось это еще в 2015 году.

Первые слушания по делу начались еще в ноябре 2018 года в Октябрьском суде. Однако адвокаты Вавиловой заявили о допущенных в ходе расследования нарушениях, поэтому дело вернули в прокуратуру. Летом этого года дело заново начали рассматривать, но уже в Центральном суде.

В пресс-службе краевого суда сообщили, что процесс по делу Вавиловой находится на стадии судебного следствия. Заслушиваются свидетели, а их проходит по делу 138 человек. Добавим, что бывший директор «Красноярсклеса» Вячеслав Жгун, проходит по делу как пособник Елены Вавиловой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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