В Красноярске замруководителя Пенсионного фонда выпустили из-под ареста

СЕГОДНЯ 14:42 2019-10-17T14:42:55+03:00

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Заместителю руководителя отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Алексею Трофимову изменили меру пресечения и выпустили из-под ареста. Окончания следствия и суда он будет дожидаться пол домашним арестом, сообщает ИА «Запад24».

Напомним, что в конце 2018 года на него завели два уголовных дела. Первое – за превышение должностных полномочий. Под его руководством для нужд ПФ в Ленинском районе города было приобретено здание ценой 130 миллионов рублей. Тогда как установлено, что его реальная стоимость – всего 55 миллионов. Не так давно сделку расторгли и компанию-продавца обязали вернуть деньги в бюджет.

Второе уголовное дело на Трофимова завели за взятку. Летом 2017 года он получил от директора строительной фирмы 180 тысяч рублей за то, чтобы подписать акты приемки выполненных работ по капремонту помещений УПФР в одном из районов Красноярского края.

К слову, адвокат намерен доказать, что его подзащитного сделали крайним в силу это должностных обязанностей и намерен это доказать.

ИСТОЧНИК KP.RU