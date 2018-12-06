2018-12-06T15:05:00+03:00
Общество

Замруководителя пенсионного фонда в Красноярском крае подозревают в получении крупной взятки

Чиновника взяли под стражу – на него завели два уголовных дела
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Подозреваемого взяли под стражу, только по этой статье ему грозит до 12 лет колонии.Подозреваемого взяли под стражу, только по этой статье ему грозит до 12 лет колонии.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Заместителя руководителя пенсионного фонда в Красноярском крае подозревают в получении крупной взятки. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

Этот крупный чиновник от ПФР в регионе уже находится под следствием. Некоторое время назад на него завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Но пока следователи собирали материалы по этому делу, нашли еще один эпизод, который «тянет» на другую статью.

- По версии следствия, 19 июля 2017 года заместитель руководителя ОПФР по Красноярскому краю, находясь в служебном кабинете, получил от директора строительной организации взятку в сумме 180 тысяч рублей. Она предназначалась за подписание и согласование актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту помещений УПФР в одном из районов Красноярского края, - прокомментировали в краевом следственном комитете.

На заместителя руководителя регионального отделения пенсионного фонда завели еще одно уголовное дело, на этот раз по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере». Подозреваемого взяли под стражу, только по этой статье ему грозит до 12 лет колонии.

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