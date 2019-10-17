2019-10-17T10:13:10+03:00
Происшествия

Сбежавший из колонии опасный преступник задержан под Красноярском

Он скрывался в 10 километрах от места побега
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Сбежавший из колонии опасный преступник задержан под КрасноярскомСбежавший из колонии опасный преступник задержан под КрасноярскомФото: Мария ЛЕНЦ
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Сбежавшего из колонии-поселения (находится в городе Сосновоборске) опасного преступника задержали накануне, 17 октября. Он находился в поселке Тартат Березовского района. Это в 10 километрах от колонии. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе краевого ГУФСИНа.

Его уже доставили в одно из пенитенциарных учреждений края. Куда именно не уточняется. Скорее всего, это учреждение закрытого типа, где заключенные находятся под охраной без возможности покинуть территорию (в отличие от колонии-поселения). Сейчас в ГУФСИН проводится проверка, материалы переданы в полицию.

Напомним, что Юрий Брысев, 1994 года рождения, отбывал срок за убийство (статья 105 УК РФ) и угон автомобиля (статья 166 УК РФ). 15 октября он самовольно покинул колонию, его отсутствие обнаружили на вечерней перекличке. Сразу же был объявлен план-перехват, на поиски направлены отряды полиции. Беглецу не удалось далеко уйти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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