СЕГОДНЯ 11:17 2019-10-16T11:24:40+03:00

Осужденный за убийство совершил дерзкий побег из колонии под Красноярском Фото: ГУ ФСИН по Красноярскому краю

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Брысев Юрий Владимирович 1994 года рождения сбежал из колонии-поселения под Красноярском, рассказали в региональном ФСИН. Известно, что во время вечерней проверки в ЛИУ-37, в Сосновоборске, Брысева не досчитались. А осужден мужчина был за убийство (ст.105 УК России) и угон автомобиля (ст. 166 УК России).

Приметы сбежавшего осужденного: рост около 168 сантиметров, худощавый, с европейским типом лица. Особые приметы: келоидный рубец (рваный, постоянно разрастающийся, с неровными краями шрам) на предплечии левой руки. Очень узнаваемая примета.

Как рассказали в Управлении ФСИН по Красноярскому краю, в данный момент ведутся поиски сбежавшего заключенного. В ведомстве просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Юрия Брысева, обязательно сообщить об этом. Пригодится любая информация.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении осужденного, просьба сообщить по телефонам: 8(391) 223-09-31, 8(391) 267-85-65, 8-923-579-04-57.

ИСТОЧНИК KP.RU