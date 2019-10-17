Красноярский уголь стали больше потреблять в России и в мире

СЕГОДНЯ 08:13 2019-10-17T08:13:35+03:00

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За 9 месяцев 2019 г. потребление добываемого в Красноярском крае каменного энергетического угля выросло на 8% по сравнению с показателями прошлого года, сообщает входящая в группу САФМАР Михаила Гуцериева компания «Русский Уголь». С начала года российским и зарубежным потребителя поставлено 812 тысяч тонн добытого в Красноярском крае, на разрезе Саяно-Партизанский, каменного энергетического угля марок Г и ДГ калорийностью 6000 – 6400 кКал/кг.

Геологоразведка Саяно-Партизанского каменноугольного месторождения, которое сейчас по административному делению входит в состав Саянского и Партизанского районов Красноярского края, проводилась в начале 20 века. В запасах месторождения – более 1,5 млрд тонн «черного золота». Его добычей сейчас занимается разрез Саяно-Партизанский, введенный в эксплуатацию в 1991 г.

География потребления красноярского каменного угля не ограничивается Россией. Добываемое в регионе твердое топливо поставляется также за рубеж – в Японию, Южную Корею, Китай, Турцию, а также некоторые страны Европы. Его потребителями являются сектор большой энергетики, промышленные предприятия и структуры ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU