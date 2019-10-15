СЕГОДНЯ 09:14 2019-10-15T09:14:15+03:00

В Абакане назначили и.о. главы города: им стал первый зам погибшего Николая Булакина Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Абакане назначили исполняющего обязанности главы города. Им стал первый заместитель погибшего Николая Булакина Владимир Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба администрации хакасской столицы. Известно, что Владимиру Жуковскому 63 года, в администрации города он с 2013 года. До вчерашнего дня в его ведении был транспорт и ЖКХ.

Напомним, что Николай Булакин трагически погиб 14 октября. Он направлялся по трассе Р-257 из Абакана в сторону Кызыла на своем автомобиле «Форд Эксплорер» и потерял управление. Иномарка съехала с оживленной трассы и врезалась в дерево. В результате водитель скончался на месте.

Прощание с мэром, который на протяжении 24 лет бессменно руководил Абаканом, состоится завтра, 16 октября, в Драматическом театре имени Лермонтова. Его похоронят на территории Градо-абаканского храма Константина и Елены. В городе объявлен траур.

ИСТОЧНИК KP.RU