Экс-главе Минсоцполитики Галине Пашиновой предъявили обвинения. Ее гражданский муж тоже в СИЗО

СЕГОДНЯ 10:01 2019-10-14T11:12:51+03:00

Во время следствия подчиненные Пашиновой предоставили информацию, которая позволила предъявить обвинения бывшему министру Фото: Антон БИБЕР

Чиновницу обвиняют в мошенничестве с подарками для ветеранов

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Бывшему министру соцполитики Красноярского края Галине Пашиновой предъявили обвинения, об этом сообщает ТВК со ссылкой на свои источники информации.

Галину Пашинову обвиняют в хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Пашинова. Фото: сайт администрации Красноярского края

По данным следствия, подчиненные Пашиновой похитили более 2 млн руб. из бюджета Красноярского края, которые были выделены на подарки ветеранам Великой Отечественной войны.

«Комсомольская правда»-Красноярск» подробно рассказывала о хищениях в минсоцполитики и о том, что чиновницы обставили свои квартиры бытовой техникой, предназначенной для ветеранов. Тогда назывались другие фамилии обвиняемых, это были подчиненные Пашиновой.

Во время следствия подчиненные Пашиновой предоставили информацию, которая позволила предъявить обвинения бывшему министру.

Гражданский муж Пашиновой сейчас также находится под следствием в СИЗО. Его обвиняют в попытке дать крупную взятку следователю за прекращения расследования в отношении Пашиновой.

ИСТОЧНИК KP.RU