В Красноярске встречу частицы Ризы Пресвятой Богородицы возглавил правящий архиерей

СЕГОДНЯ 09:46 2019-10-14T09:46:39+03:00

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Встречу ковчега с частицей Ризы Пресвятой Богородицы святыни возглавил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Он принял святыню от управляющего Ливенской епархией Орловской митрополии епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария.

Встретить частицу Ризы Пресвятой Богородицы в кафедральный собор пришли несколько сот верующих.

Напомним, что ковчег с частицей Ризы Божией Матери пробудет в Покровском соборе (ул. Сурикова, 26) вплоть до 20 октября. После этого святыня будет перенесена в другие храмы Красноярской епархии, а затем — и по приходам Енисейской, Канской и Минусинской епархий Красноярской митрополии. Подробнее с графиком пребывания частицы Ризы Пресвятой Богородицы на красноярской земле можно ознакомиться здесь.

Напомним, основная часть святыни находится в кафедральном соборе города Шартра (Франция). Частица Ризы была передана в дар монастырю Марии Магдалины (Ливенская епархия, с. Никольское Должанского района Орловской области) на Пасху Христову 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU