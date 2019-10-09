В Красноярский край привезут частицу Ризы Пресвятой Богородицы
13 октября из монастыря святой равноапостольной Марии Магдалины (Ливенская епархия, с. Никольское Должанского района Орловской области) в Красноярск прибудет частица Ризы Пресвятой Богородицы.
Где и когда можно приложиться к святыне?
— Покровский кафедральный собор г. Красноярска (ул. Сурикова, 26) — 13–20 октября;
— Покровский храм г. Назарово — 21–24 октября;
— Казанский собор г. Ачинска — 25–28 октября;
— Свято-Троицкий собор г. Шарыпово — 29 октября — 1 ноября;
— Храм Рождества Христова г. Красноярска (ул. Щорса, 44а) — 2–9 ноября;
— Богоявленский кафедральный собор г. Енисейска — 10–16 ноября;
— Крестовоздвиженский кафедральный собор г. Лесосибирска — 17–23 ноября;
— Покровский храм пос. Решеты Иланского района — 24 ноября;
— Михаило-Архангельский храм пос. Нижний Ингаш — 25 ноября;
— Александро-Невский храм г. Иланский — 26 ноября;
— Свято-Троицкий кафедральный собор г. Канска — 27–30 ноября;
— Храм апостола Иоанна Богослова г. Заозерный — 1 декабря;
— Никольский храм с. Агинское — 2 декабря;
— Преображенский храм г. Уяр — 3 декабря;
— Храм преподобного Сергия Радонежского г. Бородино — 4–5 декабря;
— Собор преподобного Серафима Саровского г. Зеленогорска — 6–7 декабря.
— Спасский кафедральный собор г. Минусинска — 8–14 декабря;
— Петропавловский храм пос. Шушенское — 15–17 декабря;
— Свято-Духов храм пос. Курагино — 18–19 декабря;
— Вознесенский женский монастырь с. Кочергино Курагинского района — 19–20 декабря;
— Храм преподобной Евдокии Московской с. Сизой Шушенского района — 21–22 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU