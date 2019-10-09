2019-10-09T07:20:15+03:00
Общество

В Красноярский край привезут частицу Ризы Пресвятой Богородицы

Где и когда можно приложиться к святыне
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото сайта Красноярской епархии.Фото сайта Красноярской епархии.
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13 октября из монастыря святой равноапостольной Марии Магдалины (Ливенская епархия, с. Никольское Должанского района Орловской области) в Красноярск прибудет частица Ризы Пресвятой Богородицы.

Где и когда можно приложиться к святыне?

— Покровский кафедральный собор г. Красноярска (ул. Сурикова, 26) — 13–20 октября;

— Покровский храм г. Назарово — 21–24 октября;

— Казанский собор г. Ачинска — 25–28 октября;

— Свято-Троицкий собор г. Шарыпово — 29 октября — 1 ноября;

— Храм Рождества Христова г. Красноярска (ул. Щорса, 44а) — 2–9 ноября;

— Богоявленский кафедральный собор г. Енисейска — 10–16 ноября;

— Крестовоздвиженский кафедральный собор г. Лесосибирска — 17–23 ноября;

— Покровский храм пос. Решеты Иланского района — 24 ноября;

— Михаило-Архангельский храм пос. Нижний Ингаш — 25 ноября;

— Александро-Невский храм г. Иланский — 26 ноября;

— Свято-Троицкий кафедральный собор г. Канска — 27–30 ноября;

— Храм апостола Иоанна Богослова г. Заозерный — 1 декабря;

— Никольский храм с. Агинское — 2 декабря;

— Преображенский храм г. Уяр — 3 декабря;

— Храм преподобного Сергия Радонежского г. Бородино — 4–5 декабря;

— Собор преподобного Серафима Саровского г. Зеленогорска — 6–7 декабря.

— Спасский кафедральный собор г. Минусинска — 8–14 декабря;

— Петропавловский храм пос. Шушенское — 15–17 декабря;

— Свято-Духов храм пос. Курагино — 18–19 декабря;

— Вознесенский женский монастырь с. Кочергино Курагинского района — 19–20 декабря;

— Храм преподобной Евдокии Московской с. Сизой Шушенского района — 21–22 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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