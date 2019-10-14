«Эх, Марфуша, нам ли быть в печали»: белой медведице из Норильска выбрали имя

СЕГОДНЯ 07:34 2019-10-14T09:50:10+03:00

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Белой медведице из Норильска, которая вышла к людям истощенной, выбрали имя.

Напомним, медведица вышла в Норильск. Где питалась мусором. Ее привезли в Красноярск, откормили, построили новый вольер в бассейном. Подробности биографии медведицы здесь.

И все у нее было хорошо, не было только имени. На вольере висела табличка «Белая медведица, привезенная из Норильска». На прошлой неделе «Роев ручей» совместно с «ПАО «НК «Роснефть» объявил конкурс на лучшее имя. Вариантов было много, но чаще звучало имя Нора, то есть норильчанка.

Однако медведицу окрестили Марфой. Итоги конкурса объявили на радио «Комсомольская Правда»-Красноярск».

На страничке ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях поблагодарили всех участников конкурса: «Спасибо всем участникам конкурса за предложенные варианты! Вместе с вами мы выбрали имя медведице, которую при участии нашей Компании спасли в Норильске. Медведицу назовут Марфа! Да, как говорится, нам ли, Марфуша, быть в печали».

Призом для победителя конкурса стал полный бак топлива. Еще двое получили призы с символикой «Роснефти».

ИСТОЧНИК KP.RU