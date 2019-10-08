Герда, Льдинка или Умка? Красноярцам предложили выбрать имя для спасенной в Норильске медведицы

СЕГОДНЯ 12:37 2019-10-08T12:37:10+03:00

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Прижилась, освоилась, набрала вес, а теперь пришло время обзавестись именем! В Красноярске объявили конкурс на лучшую кличку для спасенной в Норильске медведицы.

Напомним, в начале лета она появилась на окраине северного города. Слабая, исхудавшая, бродила по помойкам, пытаясь отыскать хоть какую-то еду. Горожане даже попытались накормить ее, везли мешки провизии, фотографировали.

Было понятно: медведица и в беде, но она хищница, пусть и маленькая. Поэтому нужна помощь профессионалов. Вскоре в Норильск прилетел «десант» из «Роева ручья»: ветврач врач Георгий Белянин и заведующий отделом Олег Кокарев. Привезли с собой больше 300 килограммов снасти: клетку, инструменты, усыпляющие препараты.

И спустя два дня медведицу самолетом доставили в наш зоопарк. Специалисты беспокоились, выживет ли? У нее был серьезный недобор веса: 106 килограммов при норме в 180-200. Без преувеличения: три месяца сотрудники боролись за жизнь новой питомицы. Разработали спецдиету, взвешивали каждый день. Сработало! Сейчас вес медведицы уже 150 кило.

Пока была в карантине, в парке подготовили просторный вольер, с капитальной берлогой и бассейном. Не забыли и про игрушки, она их обожает. В новом «доме» вот уже две недели – хорошо ест, плещется в бассейне… Еще неизвестно, останется ли в Красноярске или переедет в другой зоопарк. Когда наберет нужный вес, этот вопрос решит Росприроднадзор.

На табличке, прикрепленной на вольере, до сих пор значится: «Белая медведица, привезенная из Норильска». Но это не дело, решили в парке. И вместе с ПАО «НК «Роснефть» объявили конкурс на лучшее имя для питомицы. Ждем предложения здесь - https://vk.com/roevzoo, https://www.facebook.com/groups/KrasnoyarskZoo/, а также на официальных страницах НК «Роснефть» в Instagram и «Вконтакте».

Победителя определят 10 октября в прямом эфире шоу «Главное – вовремя» на радио «Комсомольская правда». За лучшую кличку обещают интересный приз!

ИСТОЧНИК KP.RU