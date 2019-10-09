В Красноярском крае футбольными воротами придавило подростка

СЕГОДНЯ 10:52 2019-10-09T10:52:45+03:00

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Казалось бы, количество проверок превысило количество футбольных ворот, однако они продолжают падать. И последствия всегда тяжелые.

5 октября вечером ЧП произошло в поселке Стрелка. 12-летний школьник находился на дискотеке, после чего отправился на футбольное поле возле Дома культуры.

И начал качаться на футбольных воротах, и, поскольку они не были закреплены так, как положено, они упали прямо на голову ребенка. Мальчика увезли в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, а на следующий день отправили в Красноярск на операцию. Сейчас он продолжает лечение. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», направлены запросы, чтобы установить, кому принадлежит спортивная площадка и кто несет ответственность за ее содержание.

Напомним, два года назад, в 2017-м, после очередного ЧП с падением ворот, журналисты «Комсомольской правды» побывали в каждой школе Красноярска (их 117), чтобы проинспектировать спортзалы на предмет безопасности. Подробности здесь

ИСТОЧНИК KP.RU