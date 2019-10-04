Снос или продажа. Сгоревшую в Красноярске старинную усадьбу восстанавливать не будут

СЕГОДНЯ 11:02 2019-10-04T11:08:21+03:00

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После пожара старинная усадьба в центре Красноярска пойдет под снос или будет продана. Такую перспективу озвучила глава департамента муниципального имущества и земельных отношений Наталья Павлович в интервью нашим коллегам из издания Дела.ру.

Двухэтажный дом на улице Ленина,154 пустовал несколько лет. И, в конце концов, совсем обветшал. В мэрии собирались было его снести, однако краевые чиновники включили строение в реестр вновь выявленных памятников культурного наследия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/735314" frameborder="0"></iframe> В Красноярске на Ленина сгорела старинная усадьба.Видео: ЧП-Красноярск

Городская администрация с этим не согласилась и оспорила решение. В итоге приказ был отменен Верховным судом. Тем не менее усадьба считается культурной ценностью, запись о ней в ЕГРН еще есть. Теперь снова предстоит экспертиза. Она и покажет: быть зданию в реестре памятников или не быть. Пока же его закроют баннером.

Когда судьба дома будет решена, его могут снести или продать на торгах. О восстановлении не идет и речи.

Напомним, пожар случился в ночь с 1 на 2 октября. Усадьба полыхала несколько часов, сгорела кровля и перекрытия между этажами на площади в 200 квадратных метров. Предварительная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц.

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В ночь на среду, 2 октября, Красноярск лишился еще одного старинного здания. На Ленина, 154, рядом с Железнодорожным судом сгорела старинная усадьба. Двухэтажное строение дореволюционной постройки горит не впервые - несколько лет назад усадьба уже полыхала, но устояла. На этот раз - нет. Огонь в два счета охватил все строение, полыхало так, что не подступиться (Подробности).

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Локализовать пламя удалось только в 03.16, а потушить и того позже, в 06.35. Получается, усадьба полыхала практически всю ночь. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU