«Очищают место под строительство?» В Красноярске ночью сгорела старинная усадьба
В ночь на среду, 2 октября, Красноярск лишился еще одного старинного здания. На Ленина, 154, рядом с Железнодорожным судом сгорела старинная усадьба. Двухэтажное строение дореволюционной постройки горит не впервые - несколько лет назад усадьба уже полыхала, но устояла. На этот раз - нет. Огонь в два счета охватил все строение, полыхало так, что не подступиться.
В Красноярске на Ленина сгорела старинная усадьба.Видео: ЧП-Красноярск
Красноярцы уже предположили, что уничтожение дома - целенаправленный поджог. Уж слишком выгодное место под строительство. К тому же, за зданием уже находится стройплощадка. От ГУ МЧС по Красноярскому краю комментариев пока не поступило. Какое количество сил и средств было задействовано - неизвестно. Также пока неясна и точная причина возгорания.
«Пожарные что-то совсем не торопятся, думал, что серьезное, а это люди расчищают площадку под строительство. Памятник-то сносить нельзя, а сжечь – запросто», - пишут в соцсетях горожане.
ИСТОЧНИК KP.RU