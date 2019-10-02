2019-10-02T05:26:13+03:00
Происшествия

«Очищают место под строительство?» В Красноярске ночью сгорела старинная усадьба

Спасти дом не удалось [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Горит усадьба на Ленина, 154 Фото: соцсетиГорит усадьба на Ленина, 154 Фото: соцсети
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В ночь на среду, 2 октября, Красноярск лишился еще одного старинного здания. На Ленина, 154, рядом с Железнодорожным судом сгорела старинная усадьба. Двухэтажное строение дореволюционной постройки горит не впервые - несколько лет назад усадьба уже полыхала, но устояла. На этот раз - нет. Огонь в два счета охватил все строение, полыхало так, что не подступиться.

В Красноярске на Ленина сгорела старинная усадьба.Видео: ЧП-Красноярск

Красноярцы уже предположили, что уничтожение дома - целенаправленный поджог. Уж слишком выгодное место под строительство. К тому же, за зданием уже находится стройплощадка. От ГУ МЧС по Красноярскому краю комментариев пока не поступило. Какое количество сил и средств было задействовано - неизвестно. Также пока неясна и точная причина возгорания.

«Пожарные что-то совсем не торопятся, думал, что серьезное, а это люди расчищают площадку под строительство. Памятник-то сносить нельзя, а сжечь – запросто», - пишут в соцсетях горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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