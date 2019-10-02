2019-10-02T08:57:46+03:00
Происшествия

МЧС назвало причину пожара в старинной усадьбе на Ленина в Красноярске

Предварительно - неосторожное обращение с огнем
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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МЧС назвало причину пожара в старинной усадьбе на Ленина в Красноярске Фото: соцсетиМЧС назвало причину пожара в старинной усадьбе на Ленина в Красноярске Фото: соцсети
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В ГУ МЧС по Красноярскому краю назвали предварительную причину пожара, который уничтожил старинную усадьбу на Ленина, 154 в Красноярске. Напомним, случилось все в ночь на 2 октября. На место пожарные прибыли в 02.09 по местному времени. Двухэтажный брусовой дом постройки начала прошлого века вспыхнул, как спичка.

- На момент прибытия первого подразделения неэксплуатируемый дом полностью охвачен огнем, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск спасатели. - В результате пожара сгорела кровля и перекрытия второго этажа на площади 200 квадратных метров.

Локализовать пламя удалось только в 03.16, а потушить и того позже, в 06.35. Получается, усадьба полыхала практически всю ночь. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Красноярцы в соцсетях предполагают, что уничтожить дом могли злонамеренно - чтобы расчистить площадку под стройку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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