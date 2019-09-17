2019-09-17T05:13:45+03:00
Общество

Красноярск накрыло густым туманом

Смотрим [фото]
Ася ЖУКОВА
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Красноярск накрыло густым туманом.Красноярск накрыло густым туманом.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярск утонул в тумане. Сегодня утром, 17 сентября, на город опустилась молочная дымка.

- Вот это зрелище! – пишут в соцсетях. – Руку протянешь, а ее уже видно так себе. К тому же очень влажно – зябко. Но это, говорят, ненадолго. К обеду должно распогодиться.

С утра было еще зябко. Фото: Мария ЛЕНЦ

С утра было еще зябко.Фото: Мария ЛЕНЦ

Густой туман навис над Енисеем, обоими берегами. Кстати, это к потеплению. Ведь сегодня к нам приходит бабье лето, почти на неделю.

По данным Среднесибирского УГМС, во вторник будет плюс 18-20, ветер южный. Без дождя.

В молочной дымке дома тонули. Фото: Мария ЛЕНЦ

В молочной дымке дома тонули.Фото: Мария ЛЕНЦ

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Дождались – в Красноярске наступило бабье лето. Теплая погода сохранится в городе примерно неделю, сообщили на сайте гидрометцентра.

Уже сегодня, во вторник, 19 сентября, на улице будет плюс 19-20 градусов. Небольшая облачность, без осадков (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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