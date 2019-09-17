В Красноярск пришло бабье лето

СЕГОДНЯ 04:41 2019-09-17T04:41:20+03:00

Тепло задержится у нас на неделю

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Дождались – в Красноярске наступило бабье лето. Теплая погода сохранится в городе примерно неделю, сообщили на сайте гидрометцентра.

Уже сегодня, во вторник, 19 сентября, на улице будет плюс 19 градусов. Небольшая облачность, без осадков.

В среду, 20 сентября, слегка похолодает – до плюс 16, пройдет дождь, небо затянет тучами.

Зато четверг и пятница выдадутся по-настоящему теплыми, хоть и пасмурными. Будет плюс 20-22 градуса, слабый ветер, без дождя.

В выходные тепло немного отступит: плюс 16-17, облачно и сухо. А в понедельник снова вернется: плюс 22 градуса, пасмурно, правда, дождей не ожидается.

Так что не теряем времени, наслаждаемся теплом. С бабьим летом нас, красноярцы!

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ИСТОЧНИК KP.RU