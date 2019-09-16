Красноярцы собрали мусор и посадили деревья во время субботника

СЕГОДНЯ 11:36 2019-09-16T11:36:59+03:00

В мероприятии участвовали почти 26 тысяч человек

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В Красноярске прошел общегородской субботник. Участвовали в нем порядка 26 тысяч человек – сотрудники предприятий, жители дворов, волонтеры, а также просто неравнодушные граждане. С территорий вывезли больше пяти тысяч кубометров мусора, что составляет порядка 560 КАМАЗов.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, красноярцы собирали мусор, очищали берега рек и высаживали деревья. «Прописку» в городе получили около 100 саженцев. Они обрели свое место в Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах.

Отметим, что в субботнике также поучаствовал мэр Сергей Ерёмин. Он вместе с местными жителями наводил порядок возле кинотеатра «Мечта». Впереди работа по вывозу оставшегося собранного мусора с улиц города. Глава городской администрации поручил отработать этот вопрос слаженно и оперативно.

ИСТОЧНИК KP.RU