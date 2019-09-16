2019-09-16T11:36:59+03:00
Общество

Красноярцы собрали мусор и посадили деревья во время субботника

В мероприятии участвовали почти 26 тысяч человек
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Собрали мусор и посадили деревья красноярцы во время субботника ФОТО: пресс-служба администрации городаСобрали мусор и посадили деревья красноярцы во время субботника ФОТО: пресс-служба администрации города
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В Красноярске прошел общегородской субботник. Участвовали в нем порядка 26 тысяч человек – сотрудники предприятий, жители дворов, волонтеры, а также просто неравнодушные граждане. С территорий вывезли больше пяти тысяч кубометров мусора, что составляет порядка 560 КАМАЗов.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, красноярцы собирали мусор, очищали берега рек и высаживали деревья. «Прописку» в городе получили около 100 саженцев. Они обрели свое место в Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах.

Отметим, что в субботнике также поучаствовал мэр Сергей Ерёмин. Он вместе с местными жителями наводил порядок возле кинотеатра «Мечта». Впереди работа по вывозу оставшегося собранного мусора с улиц города. Глава городской администрации поручил отработать этот вопрос слаженно и оперативно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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