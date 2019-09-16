В Красноярске пожар, унесший жизни детей, случился из-за короткого замыкания

СЕГОДНЯ 05:26 2019-09-16T06:46:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске накануне случилась трагедия – при пожаре погибли люди, среди пострадавшие есть дети. О происшествии сообщили в региональном ГУ МЧС России. На данный момент известно, что возгорание случилось на третьем этаже пятиэтажки в трехкомнатной квартире. Дом находился на улице Гусарова.

Пока основной версией пожара называют короткое замыкание электропроводки. Специалисты предполагают, что проводка была старой и не выдержала высокого напряжения, которое случилось в результате подключения нескольких бытовых приборов в одну сеть.

Так происшествие случилось ночью, то хозяева квартиры и гости, которые на тот момент находились в помещении, спали. По предварительной информации, погибли в общей сложности восемь человек.

Жителям краевой столицы напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефонам «101» или «112». Если вы знаете о фактах нарушения правил пожарной безопасности, пожалуйста, сообщите об этом по телефону (391) 227-09-19.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

СК прокомментировал ситуацию с пожаром на Гусарова 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

СК возбудил уголовное дело после пожара в Красноярске, в котором погибли восемь человек

В Красноярске ночью на улице Гусарова произошел пожар. Огонь унес жизни 8 человек, среди пострадавших есть дети. (подробности)

В Красноярске при пожаре в пятиэтажке погибли дети

Пожарным удалось ликвидировать пламя в 03:36. На месте происшествия работают сотрудники Госпожнадзора. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU