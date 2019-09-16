В Красноярске при пожаре в пятиэтажке погибли дети

СЕГОДНЯ 04:21 2019-09-16T06:46:20+03:00

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В Красноярске пожар унес человеческие жизни. Среди пострадавших есть дети. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Предварительно известно, что происшествие случилось ночью, 15 сентября, в пятиэтажке, расположенной на улице Гусарова. Дом панельный, очаг возгорания находился на третьем этаже в трехкомнатной квартире. В общей сложности от огонь повредил 40 квадратных метров жилплощади.

Пожарным удалось ликвидировать огонь в 03:36Фото: Мария ЛЕНЦ

Силами пожарным удалось ликвидировать пламя в 03:36. На месте происшествия работают сотрудники Госпожнадзора. Специалистам предстоит выяснить обстоятельства случившегося и причины возгорания.

Жителям краевой столицы напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефонам «101» или «112». Если вы знаете о фактах нарушения правил пожарной безопасности, пожалуйста, сообщите об этом по телефону (391) 227-09-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU