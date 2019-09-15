В Красноярском крае отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

СЕГОДНЯ 04:32 2019-09-15T04:32:25+03:00

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В Красноярском крае сняли режим чрезвычайной ситуации, который ввели 2 июля из-за лесных пожаров. Летом в регионе была сухая жаркая погода, повсеместно регистрировали прохождение гроз, которые в основном и становились причинами возгораний. Напомним, на конец июля на территории региона горел почти миллион гектаров леса. В основном огонь уничтожал деревья в труднодоступных удаленных местах, где нет населенных пунктов. Тайгу никто не тушил по той простой причине, что это экономически невыгодно.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю, на сегодняшний день ситуация с лесными пожарами стабилизировалась. Поэтому и приняли решение отменить режим ЧС. Однако на территории региона продолжает действовать противопожарный режим.

Жителям края напоминают, сейчас действует ряд ограничений. Например, нельзя разводить костры и проводить пожароопасные работы на территориях поселений и городских округов, садоводческих объединений и на предприятиях. За нарушение этого требования полагается штраф в сумме от четырех до пяти тысяч рублей для физических лиц, от 20 до 40 тысяч рублей - для должностных лиц. Взыскания для юридических лиц значительно выше, чем для прочих нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU