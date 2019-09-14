2019-09-14T04:52:32+03:00
Происшествия

В Красноярском крае задержали лихача без прав, провоцировавшего полицию

Спасаясь от погони, он едва не устроил массовую аварию [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае задержали лихача без прав, провоцировавшего полицию. Стоп-кадр видеоВ Красноярском крае задержали лихача без прав, провоцировавшего полицию. Стоп-кадр видео
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В Ачинске задержали лихача без водительских прав, провоцировавшего дорожного полицию. 27-летний молодой человек, видимо, пошел по стопам красноярского автоблогера, который на своей «Шкоде» катался по ночным улицам без госномеров. Результат получился закономерным.

В Красноярском крае задержали лихача без прав, провоцировавшего полицию.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой ГИБДД, накануне, в ходе патрулирования улиц города, наряд ДПС обратил внимание на автомобиль «Тойота Чайзер», который передвигался по городу без государственных регистрационных знаков. Сотрудники попытались остановить машину для проверки, однако водитель на требование инспекторов не отреагировал. Началась погоня с сиренами. Нарушитель несколько раз пролетел на красный свет, выезжал на встречную полосу. В конце концов, угодил в ловушку, которую для него устроили. Тут его и задержали.

Как выяснилось, молодой человек еще весной этого года был лишен водительских прав за повторную пьяную езду на срок до 2022 года. На этот раз на него составили целую кипу административных протоколов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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