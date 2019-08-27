В Красноярске нашли «Шкоду», водитель которой провоцировал дорожных полицейских

СЕГОДНЯ 06:45 2019-08-27T06:45:36+03:00

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В Красноярске нашли «Шкоду», водитель которой развлекался, дразня и провоцируя наряды дорожно-патрульной службы на улицах города. Напомним, что несколько дней назад в социальных сетях появился ролик с таким содержанием: на ночной дороге катается, нарушая правила дорожного движения, черная иномарка без госномеров. По требованию госинспектора она останавливается, но когда инспектор выходит из служебной машины, чтобы подойти к водителю «Шкоды», тот нажимает на газ и уезжает. И так – несколько раз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/728253" frameborder="0"></iframe> В Красноярске нашли «Шкоду», водитель которой дразнил дорожных полицейских.

В ГИБДД «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что автомобиль обнаружили в одном из дворов многоэтажек и эвакуировали на специализированную автостоянку. В том, что именно на этой иномарке водитель-нарушитель катался по городу и провоцировал полицейский, сомнений нет. Теперь остается дождаться, когда же водитель придет с повинной, чтобы забрать свой автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU