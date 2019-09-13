2019-09-13T13:07:40+03:00
Общество

Губернатор Александр Усс поручил выделить в этом году дополнительные 590 миллионов рублей педагогам края

Средства пойдут на выплаты учителям только тех школ края, где выросло число учеников, а количество педагогов осталось прежним
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Губернатор Александр Усс поручил выделить в этом году дополнительные 590 миллионов рублей педагогам края. Фото: Вадим КОФМАН.Губернатор Александр Усс поручил выделить в этом году дополнительные 590 миллионов рублей педагогам края. Фото: Вадим КОФМАН.
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Губернатор Александр Усс поручил выделить в текущем году дополнительные 590 миллионов рублей педагогам края. Об этом глава региона сообщил во время встречи с министром образования Светланой Маковской и председателем Красноярской территориальной организации Профсоюза работников народного образовании и науки РФ Людмилой Косарынцевой.

Средства пойдут на выплаты учителям только тех школ края, где выросло число учеников, а количество педагогов осталось прежним. За последние несколько лет школьников в крае стало значительно больше. Так, на 1 сентября 2017 года число учеников составило 320 тысяч человек, в 2018 году - 328 тысяч, а к началу нынешнего учебного года - почти 335 тысяч человек. В связи с этим существенно возросла нагрузка на педагогов.

- Уже в октябре этого года на выплаты учителям муниципалитеты получат 224 миллиона рублей. Эта сумма была сформирована за счет внутренних резервов краевого бюджета. Остальные средства поступят после осенней корректировки, – отметил глава края.

Помимо этого, Александр Усс поручил при формировании фонда оплаты труда педагогов края на следующий год учитывать фактические данные о количестве учеников в школах на 1 сентября 2019 года. На эти цели в 2020 году к уже запланированным 17,7 млрд рублей будут дополнительно выделены 790 миллионов рублей.

Также Александр Усс поручил министерствам образования и финансов края сформулировать предложения по постепенному увеличению базового оклада учителей региона, начиная с 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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