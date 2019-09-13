В Красноярске 79-летнюю бабушку зверски избил ее сын

СЕГОДНЯ 05:36 2019-09-13T05:37:02+03:00

Теперь он может сесть на 8 лет

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Этот дикий случай произошел в Ленинском районе Красноярска. 79-летнюю женщину жестоко избил ее сын, рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник.

28 августа из дома на улице Малаховская в больницу скорой медицинской помощи доставили пенсионерку. На нее было невозможно смотреть: вся в переломах и кровоподтеках.

- Повреждение черепа, несколько переломов ребер, ушибы головы, рук и ног, - пояснил источник.

Как оказалось, расправу над бабушкой учинил ее 51-летний сын. Все случилось в их квартире еще 24 августа. Страшно представить, что пережила беспомощная женщина.

Вскоре подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчина во всем признался. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU