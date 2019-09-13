2019-09-13T05:37:02+03:00
Происшествия

В Красноярске 79-летнюю бабушку зверски избил ее сын

Теперь он может сесть на 8 лет
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
В Красноярске 79-летнюю бабушку зверски избил родной сын.В Красноярске 79-летнюю бабушку зверски избил родной сын.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Этот дикий случай произошел в Ленинском районе Красноярска. 79-летнюю женщину жестоко избил ее сын, рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник.

28 августа из дома на улице Малаховская в больницу скорой медицинской помощи доставили пенсионерку. На нее было невозможно смотреть: вся в переломах и кровоподтеках.

- Повреждение черепа, несколько переломов ребер, ушибы головы, рук и ног, - пояснил источник.

Как оказалось, расправу над бабушкой учинил ее 51-летний сын. Все случилось в их квартире еще 24 августа. Страшно представить, что пережила беспомощная женщина.

Вскоре подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчина во всем признался. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За просьбу разговаривать потише мужчина получил шесть ударов ножом

Житель Сосновоборска (Хакасия) получил шесть ударов ножом за просьбу сбавить тон. Устроивший над ним расправу попал под уголовное дело за «Покушение на убийство», пояснили в пресс-службе СУ СК России по Республике.

- Вечером 24 мая 2019 года мужчины отдыхали в одном из кафе Ленинградского микрорайона Саяногорска, но в разных компаниях, - уточняют в следкоме (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодые металлурги решат, как будут развиваться технологии будущего
Показываем видео, как дорогой внедорожник в Красноярске влетел прямо в магазин
Автобус сбил двух женщин на переходе в Красноярске
В Красноярске начался отопительный сезон
Тайну выброшенного из окна офиса в Красноярске сейфа раскрыли
Красноярское метро сократит количество станций и маршруток
В мэрии Красноярска назначен главный по связи
Осужденные и сотрудники колоний в Красноярском крае собирают урожай
В Центральном районе Красноярска приведут в порядок еще один сквер
Попугаи в красноярском «Роевом ручье» устроили «разборки» из-за еды
В депо в Красноярском крае нашли долг по зарплате в два миллиона рублей
Красноярский пожарный прославил регион победой в силовом экстриме
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 лучших Интернет-банков для бизнеса
В Красноярском крае неравнодушные люди помогают детям собраться в школу
Полицейский из Красноярского края покорил Эльбрус
Железная дорога в Красноярске получила электровозы нового поколения