2019-09-11T16:47:56+03:00
Происшествия

За просьбу разговаривать потише мужчина получил шесть ударов ножом

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
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За просьбу разговаривать потише мужчина получил шесть ударов ножом.За просьбу разговаривать потише мужчина получил шесть ударов ножом.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Сосновоборска (Хакасия) получил шесть ударов ножом за просьбу сбавить тон. Устроивший над ним расправу попал под уголовное дело за «Покушение на убийство», пояснили в пресс-службе СУ СК России по Республике.

- Вечером 24 мая 2019 года мужчины отдыхали в одном из кафе Ленинградского микрорайона Саяногорска, но в разных компаниях, - уточняют в следкоме.

В какой-то момент оказались рядом у барной стойки. По мнению 34-летнего мужчины, парень (ему был 21 год) слишком громко переговаривался с приятелем. Вот и попросил его угомониться.

Слово за слово, начался конфликт, а за ним и драка. Внезапно молодой человек выхватил нож и набросился на оппонента. Шесть раз ударил в голову, шею, плечо. Благо подоспели посетители, оттащили нападавшего, вызвали «скорую».

Врачи сделали все, что могли. И мужчина выжил. А его обидчику светит теперь от двух до восьми лет. Уголовное дело уже передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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