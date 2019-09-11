За просьбу разговаривать потише мужчина получил шесть ударов ножом
Житель Сосновоборска (Хакасия) получил шесть ударов ножом за просьбу сбавить тон. Устроивший над ним расправу попал под уголовное дело за «Покушение на убийство», пояснили в пресс-службе СУ СК России по Республике.
- Вечером 24 мая 2019 года мужчины отдыхали в одном из кафе Ленинградского микрорайона Саяногорска, но в разных компаниях, - уточняют в следкоме.
В какой-то момент оказались рядом у барной стойки. По мнению 34-летнего мужчины, парень (ему был 21 год) слишком громко переговаривался с приятелем. Вот и попросил его угомониться.
Слово за слово, начался конфликт, а за ним и драка. Внезапно молодой человек выхватил нож и набросился на оппонента. Шесть раз ударил в голову, шею, плечо. Благо подоспели посетители, оттащили нападавшего, вызвали «скорую».
Врачи сделали все, что могли. И мужчина выжил. А его обидчику светит теперь от двух до восьми лет. Уголовное дело уже передали в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU