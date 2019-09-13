СЕГОДНЯ 04:17 2019-09-13T04:17:00+03:00

В мэрии Красноярска назначен главный по связи. Фото: соцсети.

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В администрации Красноярска новое назначение. Главой управления информатизации и связи стал Владимир Фольк. Предыдущий руководитель Александр Бирюков оставил пост в марте нынешнего года.

Справка «КП»

Владимир Фольк родился 12 сентября 1973 года. Учился в Красноярском техническом университете, специальность «Радиотехника». В 2014-м стал магистром по специальности «менеджмент».

Работал на предприятиях связи. В 2007-м году перешел в управлении информатизации и связи мэрии Красноярска. С апреля 2019-го был исполняющим обязанности руководителя.

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Об этом сообщил источник в администрации. Напомним, прежний министр спорта Сергей Алексеев в конце лета покинул пост. Теперь он работает в Москве.

Называли несколько кандидатов на кресло: Максим Орешников (начальник Деревни Универсиады), Сергей Веневцев (директор колледжа Олимпийского резерва), Максим Уразов (руководитель дирекции Универсиады–2019). Однако выбор пал на Павла Ростовцева. Подчеркнем: пока информация о его назначении неофициальная (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU